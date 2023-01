Nieuw bestuur Nieuw Unicum

Nieuw Unicum vervangt de raad van bestuur. De organisatie voor multidisciplinaire zorg aan mensen met een fysieke en cognitieve beperking in Zandvoort krijgt per 1 februari Maaike de Vries als bestuurder. Een maand later start Anne-Marie Jasper.

De Vries is gezondheidswetenschapper en was onder meer werkzaam als interim-bestuurder en adviseur, maar is nu ook toezichthouder bij enkele organisaties, zoals het Nederlands Huisartsengenootschap en tot 1 mei bij GGZ Rivierduinen.

Jasper was de afgelopen vier jaar actief als interim-bestuurder en adviseur bij zorgorganisaties. Zij is toezichthouder bij de stichting Revalide en de stichting de Wulverhorst. Ook is ze voorzitter van de beroepenveldcommissie finance en control van de Hogeschool Utrecht.