Nieuw hoofd public affairs bij Novartis

Novartis Nederland verwelkomt per 1 maart Jan Güse als hoofd public affairs. Hij wordt verantwoordelijk voor de versterking en vormgeving van verschillende publiek-private samenwerkingen.

Güse: “In mijn nieuwe rol ga ik samen met relevante stakeholders en partijen werken aan een duurzaam zorgsysteem passend bij iedereen. Nieuwe ideeën, zoals projecten om zorg meer thuis en dichter bij de patiënt te laten plaatsvinden, nieuwe bekostigingsmodellen en manieren om effectief bij te dragen aan het voorkomen of vertragen van ziektebeelden, zijn hierbij cruciaal.”

Jan Güse

De afgelopen vijf jaar was Güse Managing Director bij Axon Healthcare waar hij met name health- en lifescience organisaties ondersteunde bij het monitoren en begrijpen van overheidsbeleid en politieke ontwikkelingen op zowel nationaal als Europees niveau.

Adriaan Kooy, country president Novartis Nederland: “Met de aanstelling van Jan Güse en een volledige focus op innovatieve geneesmiddelen geven we uiting aan onze missie en doen we een handreiking naar alle partijen in de zorg om samen écht het verschil te gaan maken.”