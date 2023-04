Nieuw kennisplatform gelanceerd om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

Lazzo biedt informatie over gezond, gemotiveerd en productief werken. “Want wie in de zorg werkt, is er altijd voor een ander. Maar het gaat soms ten koste van jezelf”, aldus vakbond FBZ. Het kennisplatform moet zorgmedewerkers helpen de balans te vinden tussen zorgen voor anderen en zorgen voor henzelf. Op het kennisplatform staat informatie, adviezen en tips over bijvoorbeeld omgaan met technologie, werkplezier, roosters en gezondheid.

Duurzame inzetbaarheid

Lazzo is gebouwd met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De website is onderdeel van Over Morgen, een programma van vakbonden en werkgevers om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.