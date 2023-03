Nieuw lectoraat Samen Belissen door Verpleegkundigen bij Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool stelt vanaf 1 april 2023 gaat een lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen in in samenwerking met Zuyderland. Het is een vervolg op het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care in Oncology van Asiong Jie, internist-hematoloog in Zuyderland. Het lectoraat wordt ingevuld door Albine Moser.

Moser is verpleegkundige en promoveerde in 2009 aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft achttien jaar als verpleegkundige gewerkt in Oostenrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Zij werkt als hoofddocent bij de Academie voor Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool en is verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken.

Professionalisering

De activiteiten van het nieuwe lectoraat zullen naar verwachting bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen, studenten en docenten. Specifiek ten aanzien van verpleegkundigen, verstevigt de ontwikkeling van deze rol ook de positie van het verpleegkundig leiderschap.

“Voor patiënten is de mogelijkheid om samen te beslissen niet altijd vanzelfsprekend, terwijl een groot deel juist de behoefte heeft om samen te beslissen over zaken die zij belangrijk vindt. Voor patiënten draait de verpleegkundige zorg om het leven en voor verpleegkundigen om de gezondheid”, aldus Moser. “De patiënt en verpleegkundige zoeken samen naar de best passende zorg. Daarbij is de verbinding naar de interprofessionele context van groot belang. De verpleegkundige, andere zorgverleners en de patiënt (met de naasten) voeren met elkaar een of meer gesprekken. Verpleegkundigen kunnen in het Samen Beslissen-proces verschillende rollen vervullen: als primaire zorgverlener, als besliscoach en als lid van een interprofessioneel team.”