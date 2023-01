Arnoud Spithoven is lid geworden van de raad van toezicht van Azora. Spithoven heeft zich in zijn carrière gespecialiseerd op het gebied van vastgoed voor wonen en zorg.

Hij is mede-eigenaar van adviesbureau We Care Consultants en is van daaruit actief als vastgoedadviseur en als projectmanager voor zowel woningcorporaties als zorginstellingen.

Docent

Spithoven is daarnaast commissaris bij een woningcorporatie en is als docent verbonden aan de NVTZ-academie. De andere leden van de rvt van Azora zijn Chantal van Hal, Lars Nieuwenhoven, Jan ten Hove en Dick ten Brinke