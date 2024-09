Per 1 september 2024 is Conchita Mulder-Volkers toegetreden tot de raad van toezicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Zij volgt Jo van Engelen op.

Conchita Mulder-Volkers is zelfstandig toezichthouder en bestuurder in de pensioenwereld. Op dit moment is zij bestuurslid bij Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten en voorzitter van de raad van toezicht bij BPF Rijn- en Binnenvaart.