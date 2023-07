Nieuw lid raad van toezicht Vivantes

Daphne Evers is op 1 juli toegetreden tot de raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Vivantes in Sittard-Geleen, Beek en Stein.

Evers neemt de vrijgekomen plek in die is ontstaan door het terugtreden van Pieter Hermsen, wiens zittingsperiode eindigt.

Evers is met haar achtergrond als industrieel ontwerper en technische bedrijfskundige en haar jarenlange ervaring als zorginnovator “intrinsiek gedreven om samen te zorgen voor de zorg”, aldus Vivantes: “Het creëren van inzicht in complexe vraagstukken en bijdragen aan ontwikkeling, groei en innovatie in de zorg lopen als een rode draad door haar loopbaan.”

Evers heeft ervaring op het gebied van zorginnovatie, strategische (zorg)marketing en toezichthouden en heeft gewerkt bij verschillende internationale bedrijven in diverse zorgmarkten.