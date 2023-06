Nieuw lid rvt gezondheidscentra Amsterdam-Zuidoost en Diemen

Per 1 juli treedt Rob Beuse toe tot de raad van toezicht van de Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen (GAZO).

GAZO wil met behulp van de bestuurlijke ervaring van Beuse en zijn kennis op het gebied van bedrijfsvoering en financiën de organisatie verder versterken en uitbouwen.

Rob Beuse

Beuse werkt op dit moment als toezichthouder in de ouderenzorg, thuiszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en ambulancezorg.

GAZO zet zich in voor goede en toegankelijke eerstelijnszorg vanuit een netwerk met samenwerkingspartners in de regio. Een belangrijke drijfveer voor GAZO is het tegengaan van gezondheidsverschillen en het toegankelijk houden van zorg, juist voor kwetsbare inwoners met minder gezondheidsvaardigheden.