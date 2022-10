Luurt van der Ploeg is per 1 oktober lid geworden van de raad van toezicht van Woonzorg Flevoland. Tegelijk is Rob Beuse voorzitter geworden van de raad. Hij volgt Bas Schreuder op die terugtreedt vanwege het bereiken van de maximale statutaire termijn.

Beuse (66) was tot 1 mei 2021 bestuurder van de Hoogstraat Revalidatie. Daarnaast is hij actief bij diverse commissariaten in de zorgbranche. Bij Woonzorg Flevoland was hij sinds 2017 toezichthouder.

Luurt van der Ploeg (51) is werkzaam als financieel directeur bij VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Binnen de raad van toezicht van Woonzorg Flevoland wordt hij voorzitter van de Financiële Auditcommissie.