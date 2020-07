Nieuw platform tegen stress binnen zorgorganisaties

Interessant voor u

Directielid Pro Persona stapt over naar PGGM

Monica Seerden stapt per 1 oktober stapt over van Pro Persona naar PGGM. Bij Pro Persona is zij lid van directieteam en verantwoordelijk voor financiën en vastgoed . Bij PGGM wordt Seerden directeur finance en control. Met haar vertrek verliest de Gelderse ggz-aanbieder in korte tijd een tweede topvrouw.