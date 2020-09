Nieuw project moet zorgsector helpen verduurzamen

Een drietal pilots moet de zorg helpen om te verduurzamen. Dat moet met minder vlees op de menu’s, plastic scheiden en beter onderhoud van warmte-installaties. Het project gaat binnenkort van start onder regie van inkoopcoöperatie Intrakoop en is onderdeel van het programma Klimaatneutraal en circulair inkopen in de zorg.

Brancheorganisaties in de zorg tekenden vorig jaar samen met de rijksoverheid voor Green Deal Duurzame Zorg. De Nederlandse economie moet in 2030 voor de helft procent circulair moet zijn. In datzelfde jaar de CO2-uitstoot 49 procent minder zijn. Ook de zorg draagt bij aan het realiseren van deze doelstellingen. “De afgelopen jaren is er al flink geïnvesteerd om de zorg ‘groener’ te maken”, constateert inkoopcoöperatie Intrakoop. “Tegelijkertijd blijven zorgaanbieders door de aard van het werk en hun omvang grootverbruikers van energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen.”

Het ministerie van VWS heeft Intrakoop opdracht gegeven drie pilots uit te voeren om verduurzaming in de zorg te stimuleren op het gebied van voeding, afval en onderhoud. Een mooie uitdaging, waarmee we samen met onze leden in de zorg en enkele externe kennispartners aan de slag gaan”, zegt Ruud Plu, directeur/bestuurder van Intrakoop. “En we leggen de lat hoog: voor 1 juli 2021 moet er een praktische en bewezen aanpak liggen, waarmee alle zorgorganisaties stappen kunnen zetten in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.”

Minder vlees

In de pilot over voeding wordt ingezet op meer plantaardige voeding in de menu’s voor patiënten en cliënten. “Vlees speelt daarin nu nog vaak een grote rol. Tegelijkertijd heeft vlees veel impact op het milieu”, stelt Intrakoop. “Het doel van deze pilot is om zorginstellingen minder dierlijke en meer plantaardige voeding te laten gebruiken, waardoor de CO2-uitstoot daalt.”

Afval scheiden

Ook bij de pilot gericht op het scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken) is milieuwinst het doel. “Samen met zorgorganisaties, leveranciers en RIVM wordt gewerkt aan een praktische aanpak om de afvalstroom zo in te richten dat PMD-afval beter wordt gescheiden en structureel meer herbruikbaar granulaat oplevert (korrels die als grondstof voor nieuwe producten gebruikt kunnen worden). Dat zorgt ervoor dat er minder nieuw granulaat nodig is, waardoor de CO2-uitstoot – nodig voor de productie van nieuw granulaat – en de vraag naar natuurlijke hulpbronnen als olie dalen”, zo laat Intrakoop weten.

Beter onderhoud

Omdat zo’n 70 procent van alle verwarmings- en verkoelingsinstallaties niet goed werkt, is er vaak sprake van een slecht binnenklimaat en verspilling van (energie)kosten. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. “In deze pilot werkt Intrakoop samen met zorgorganisaties, installateurs en externe kennispartners toe naar een duurzaam (onderhouds)contract voor deze installaties. Dit standaard contract moet voldoen aan de wetgeving en richtlijnen NEN en ISSO en bruikbaar zijn voor alle zorgorganisaties. Daarmee draagt het bij aan het uiteindelijk doel van deze pilot: minder energieverbruik en CO2-uitstoot, maar ook meer comfort en kwaliteit van het binnenklimaat in zorgorganisaties”, aldus de inkoopcoöperatie.