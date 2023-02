Nieuw stappenplan voor opzetten van hospice

Regelmatig ontstaan nieuwe initiatieven voor het opstarten van een hospice. Ter ondersteuning van deze ontwikkeling is jaren geleden de brochure ‘Stappenplan voor het opzetten van een hospice’ uitgebracht. Dit document was toe aan herziening.

VPTZ Nederland heeft veel expertise op het gebied van hospices als burgerinitiatief. Het stappenplan besteedt veel aandacht aan behoefte- en haalbaarheidsonderzoek. “Dit zijn cruciale stappen,” aldus beleidsadviseur Rosa Draaisma, een van de opstellers. “Het aantal hospices groeit nog steeds. In veel gevallen is hier ruimte voor. Het is echter belangrijk om goed te onderzoeken of er behoefte is aan een nieuw initiatief en na te gaan of het in alle opzichten haalbaar is.”