Nieuw Twents ziekenhuisdieet voor kinderen: onbeperkt eten

Groente, fruit en zuivel mag zoveel kinderen willen. Voeding moet zo weinig mogelijk geur-, smaak- en kleurstoffen bevatten. Kinderarts Ellen van der Gaag van ZGT vertelt in De Stentor: “Bewezen is dat die onnatuurlijke toevoegingen voor een lichte ontstekingsreactie in het lichaam zorgt. Het gevolg zijn bepaalde verstoringen in het lichaam. Kinderen worden minder gevoelig voor het hormoon leptine, dat na de maaltijd zorgt voor een verzadigd gevoel. Gevolg: het hongergevoel blijft en de vetverbranding stopt. Het lijf denkt dat het vet moet opslaan.”

App

De ziekenhuizen werken samen met de hogeschool Saxion en de Universiteit Twente. Ze krijgen 60.000 euro uit het Pioneers in Health Care Innovatiefonds. Dit geld wordt ook gebruikt voor een app die kinderen en ouders ondersteunt bij de nieuwe leefstijl. De app wordt gemaakt door het Saxion XR Lab.