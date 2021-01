De pilot staat onder leiding van Guardtime, een grote deep tech company die in 2007 is opgericht in Estland. VaccineGuard is gebaseerd op een zes maanden durende samenwerking tussen de Estse regering en de WHO.

Ain Aaviksoo, Chief Medical Officer, Guardtime: “Wij zijn heel blij met de deelname van IJsland, Estland en Hongarije. Deze behoren tot de meest proactieve en meest succesvolle landen in de ontwikkeling van instrumenten en strategieën om het coronavirus te bestrijden.”

Informatie delen

VaccineGuard is een open platform voor regeringen, ziekenhuizen, burgers, kwaliteitsorganen, vaccinproducenten en andere betrokkenen. De bedoeling is dat al deze partijen wereldwijd veilig en betrouwbaar informatie kunnen delen.

Het platform fungeert als feedbacksysteem tussen alle deelnemers. Zij voeren gebruikerservaringen in zoals de opsporing van nepvaccins, toewijzing en volgorde van vaccinaties, medicijnveiligheid en privacybescherming van de gevaccineerden.

Real time

VaccineGuard kan de nauwkeurigheid van kritieke gegevens bepalen, van het verifiëren van het vaccin tegen authentieke vaccingegevensopslagplaatsen tot het beheren en bewaken van de naleving van nationale en lokale mandaten inzake distributie en groepen die voorrang krijgen bij inenting. Het platform geeft real time updates voor gezondheidsautoriteiten, waardoor deze beter inzicht krijgen in de voortgang en het succes van het vaccinatieprogramma. Het kan geautomatiseerde geaggregeerde rapporten van vaccinatielocaties leveren, voorraad en vaccinaties monitoren en de rapportage over negatieve effecten vergemakkelijken.