Nieuw-Zeeland meldt na 24 dagen nieuwe coronabesmettingen

In Nieuw-Zeeland zijn voor het eerst in 24 dagen tijd nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Twee mensen die onlangs terugkeerden uit het Verenigd Koninkrijk testten positief, maakten de autoriteiten dinsdag bekend.

Nieuw-Zeeland draaide vorige week een groot deel van de ingestelde coronamaatregelen terug, nadat de regering meldde dat er geen nieuwe of actieve gevallen meer bekend waren in het land. Premier Jacinda Ardern zei dat er geen restricties meer gelden voor openbare en privé-evenementen, dat de detailhandel en horeca weer normaal kunnen draaien en al het openbaar vervoer kan worden hervat.

Wel zijn er nog beperkingen van kracht aan de grens. Zo zijn niet-ingezetenen alleen in bepaalde gevallen bij uitzondering welkom en moet iedereen die Nieuw-Zeeland binnenkomt twee weken in quarantaine. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn de twee nieuwe gevallen aan elkaar gerelateerd. In het land met vijf miljoen inwoners waren tot dusver 1504 bevestigde ziektegevallen en 22 doden.

‘Nieuwe coronamaatregelen zijn niet nodig’

Premier Ardern zei vorige week dat er vrijwel zeker nieuwe gevallen van het virus zullen opduiken, maar dat zolang die uit het buitenland komen en snel ontdekt en geïsoleerd worden, nieuwe coronamaatregelen niet nodig zijn. (ANP)