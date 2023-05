Nieuwbouw Franciscus Gasthuis & Vlietland eind 2026 klaar

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de definitieve aannemingsovereenkomsten getekend voor de bouw van een nieuw ziekenhuisgebouw. De bouw start na de zomer. Het gebouw wordt in 2026 in gebruik genomen.

Het nieuwe gebouw faciliteert volgens bestuursvoorzitter Marjolein Tasche zorgvernieuwing en is compacter, flexibeler en duurzamer. “Dit is een enorme mijlpaal waar de afgelopen jaren door vele collega’s en samenwerkingspartners heel hard aan is gewerkt. Met deze nieuwbouw zorgen wij ervoor dat wij patiënten ook in de toekomst hoogwaardige, veilige en vernieuwende zorg kunnen bieden.”

Drie functies

De nieuwbouw gaat drie functies van het ziekenhuis huisvesten. Op de begane grond komt een spoedplein Rotterdam Noord. Zorgprofessionals van de spoedeisende hulp en huisartsenpost werken hier samen in één omgeving. Daarboven een operatie- en interventiecentrum en een Vrouw & Kind Centrum, waar wordt samengewerkt met verloskundigen en kraamzorgorganisaties.

Zonnepanelen

Op het dak van de nieuwbouw komen 794 zonnepanelen en op de bestaande bouw ook nog eens 319 stuks. De energievoorziening van de vervangende nieuwbouw is gasloos; ze gaan gebruikmaken van warmtepompen en energieopslag en energieterugwinning.