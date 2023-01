Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg gepubliceerd

De nieuwe AIVG is de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg uit 2017. Zorgaanbieders kunnen ervoor kiezen deze voorwaarden te gebruiken voor de inkoop van producten en diensten. In de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden.

MVI

Nieuw in de AIVG 2022 is dat de module maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nu integraal is opgenomen. “Ook is rekening gehouden met huidige en toekomstige technische ontwikkelingen die producten en diensten in de zorg raken en is de leesbaarheid verbeterd”, aldus de VGN. De AIVG kent een modulaire opbouw. Het algemene gedeelte fungeert als een vangnet en wordt aangevuld met twee verschillende modules: personeel niet in loondienst (PNIL) en ict). Deze twee modules worden in de loop van 2023 herzien.

De VGN, NVZ, ActiZ, de Nederlandse GGZ en Nevi Zorg hebben de nieuwe AIVG 2022 vastgesteld. Intrakoop, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Santeon, Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ), mProve en Zorgservice XL hebben de nieuwe voorwaarden aangenomen.