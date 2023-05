Nieuwe bekostiging voor kinderen met overgewicht en obesitas

De nieuwe bekostiging is een belangrijke randvoorwaarde voor afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) over de landelijke invoering van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen.

Randvoorwaarden

Volgens de NZa draagt deze bekostiging bij aan passende zorg en een gezonde leefstijl voor deze groep kinderen. Aan de andere randvoorwaarden wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland hard gewerkt. Denk dan aan effectieve zorgprogramma’s, voldoende en gekwalificeerde centrale zorgverleners en leefstijlcoaches.

Experimenten

De bekostiging is tot stand gekomen na experimenten in Amsterdam, Arnhem en Maastricht. De experimenten eindigen wanneer de nieuwe bekostiging ingaat, op 1 januari 2024.

In Amsterdam experimenteerden de GGD Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met de functie van centrale zorgverlener. De centrale zorgverlener coördineert en zorgt voor afstemming tussen de zorg in het medisch domein en de hulp in het sociaal domein.

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum en zorgverzekeraars CZ en VGZ werkten met een centrale zorgverlener en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen. Onder begeleiding werkten kinderen aan het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl. Ook in Arnhem experimenteerden Rijnstate en Menzis met deze ketenaanpak.