Nieuwe beroepenstructuur psychologen per 2025

Ook gaan het huidige basisberoep van psychotherapeut en het specialisme van klinisch psycholoog op in het nieuwe specialisme van klinisch psycholoog-psychotherapeut. Deze vereenvoudiging van de beroepenstructuur zorgt er onder andere voor dat cliënten sneller de juiste behandelaar vinden.

Verwarrend

Op dit moment is het aantal verschillende functienamen, beroepstitels en specialismen voor psychologische beroepen te groot, wat leidt tot onduidelijkheid bij cliënten en hun naasten, werkgevers, zorgverzekeraars en verwijzers over de in te zetten zorg en toegepaste methoden. VWS-minister Ernst Kuipers laat in een brief aan de Tweede Kamer weten de vereenvoudiging van de structuur van de postacademische beroepen in de psychologische zorg in de Wet BIG per 1 januari 2025 door te voeren.

Kuipers handelt in lijn met het advies van de beroepsverenigingen in de psychologische zorg: NVP, NVGzP en NIP. Die laatste twee zijn per 1 oktober samen gegaan. Samen met het ministerie en andere partners in het veld zullen ze de komende tijd verder werken aan de voorbereiding van de nieuwe beroepenstructuur.

Kwaliteitsregister

Derde punt in het advies is de ontwikkeling van een openbaar privaat kwaliteitsregister waarin van de BIG-geregistreerde gz-psychologen-generalist aantekeningen staan van hun aandachtsgebieden, methoden en doelgroepgebonden expertise. Ook dit register zal bijdragen aan meer transparantie en de juiste zorg op de juiste plek in de gezondheidszorg, zo stelt de minister.