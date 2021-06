Nieuwe bestuurder bij Dimence Groep

Busstra is sinds 1 april 2020 directeur zorg van Transfore, een organisatie gespecialiseerd in de forensische ggz. Transfore is een van de acht stichtingen die deel uitmaken van de Dimence Groep. Eerder was zij actief bij het Forensische Circuit van GGZ Drenthe en vervulde ze verschillende rollen binnen en deels buiten GGZ Drenthe. Ze rondde een academische leergang mens- en organisatieontwikkeling af en bekleedde als psychiater verschillende functies.

“Ik zet me graag in voor het verder bouwen aan een duurzaam inspirerende organisatie, waar echt contact, samenwerking over grenzen heen en blijven ontwikkelen centraal staan”, zegt Busstra. “Mede door het volgen van een leergang mens- en organisatieontwikkeling ben ik steeds meer overtuigd geraakt van de mogelijkheden die er bestaan om mensen tot hun recht te laten komen in organisaties en over hoe dagelijks met elkaar leren en ontwikkelen kan helpen om steeds betere kwaliteit te realiseren voor allen die een beroep op ons doen. Met die kennis wil ik graag aan de slag.”