Nieuwe bestuurder bij Catharina, thuis op Voorne

Stuursma volgt hiermee Hans Biezemans op die bij Catharina vertrekt.

Wiebe Jan Stuursma

Stuursma was in zijn laatste functie manager marketing, innovatie en verkoop bij Aafje. De raad van toezicht: “Wij vinden in Stuursma een professionele, breed georiënteerde deskundige en hebben er vertrouwen in dat Catharina onder zijn leiding in staat is haar positie in de regio door te zetten en uit te breiden.”

Stuursma: “Als bestuurder wil ik, samen met cliënten, medewerkers, vrijwilligers en alle andere mensen binnen en buiten de organisatie verder bouwen aan een toekomstbestendige Catharina.” De missie van de Catharina-organisatie blijft dezelfde: ervoor zorgen dat alle ouderen op hun eigen wijze ouder kunnen worden, op een eigen plek, in hun eigen gemeenschap.

Catharina, thuis op Voorne

Catharina, thuis op Voorne is een aanbieder van zorg en welzijn voor ouderen in de gemeente Voorne aan Zee. Zij richten zich op volwassenen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening of beperking. Catharina maakt deel uit van de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Volwassenen kunnen terecht voor begeleiding of zorg met verblijf.