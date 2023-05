Nieuwe bestuurder Hilverzorg

De raad van toezicht van HilverZorg (thuis- en verpleegzorg) in Hilversum heeft besloten met ingang van 1 juni 2023 Rachel Leijdekkers te benoemen als tweede bestuurder naast André Brand.

Theo Schouten, voorzitter van de raad van toezicht: “We zijn trots dat we interne expertise hebben gevonden om HilverZorg de volgende stappen in haar ontwikkeling te laten maken. Met de benoeming van Leijdekkers sluiten we vol vertrouwen aan bij de koers tot 2025.”

“Leijdekkers en ik werken al enige jaren samen in het managementteam. Ik kijk ernaar uit om nu in collegiale samenwerking richting te mogen geven aan een mooie toekomst van HilverZorg”, aldus Brand.

Brand en Leijdekkers vormen een gezamenlijk bestuur waarbij de focus van Brand voornamelijk op bedrijfsvoering ligt en van Leijdekkers op zorg.