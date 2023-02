Peter van der Noord wordt vanaf 1 april de nieuwe bestuurder van Interzorg Noord-Nederland. Van der Noord was hiervoor lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Espria. Hij volgt Astrid-Odile de Visser op, die sinds 2011 bestuurder van Interzorg was.

Van der Noord heeft ervaring in verschillende management- en bestuursfuncties in de zorgbranche. Bij Espria had hij als bestuurslid GGZ Drenthe, De Trans, Icare JGZ en Icare Thuisbegeleiding, kwaliteit en veiligheid in zijn portefeuille. Van oorsprong is Van der Noord arts met als specialisme (kinder- en jeugd) psychiatrie.

Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen.