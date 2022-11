Nieuwe bestuurder MantelzorgNL komt over van VGZ

Esther Hendriks wordt vanaf 1 januari 2023 de nieuwe bestuurder van MantelzorgNL. Hendriks is tot het einde van het jaar werkzaam bij Coöperatie VGZ waar zij eindverantwoordelijk is voor de regionale samenwerking met onder andere gemeenten. Zij volgt Liesbeth Hoogendijk op die onlangs na tien jaar afscheid nam bij MantelzorgNL.

De afgelopen jaren stond de toenemende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt veelal centraal bij de verschillende regionale overleggen waar Hendriks aan deelnam. “Vaak wordt, kennelijk eenvoudig, benoemd dat cliënten en mantelzorgers zelf meer moeten gaan doen”, zegt zij. “Maar deze verschuiving van formele naar informele zorg is wat mij betreft verre van eenvoudig.”

Arbeidstekort

“Wat verwachten we van de mantelzorger in relatie tot diverse brede maatschappelijke vraagstukken zoals het groeiend arbeidstekort in andere sectoren? Ik wil me inzetten om ondersteunende diensten en voorzieningen optimaal in te richten. Hierbij moeten we streven naar ondersteuning bij de specifieke behoefte van de mantelzorger, grip houdend op eigen welzijn en gezondheid. Daar wil ik mij de komende jaren samen met de leden, medewerkers en rvt van MantelzorgNL voor inzetten.”