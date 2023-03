Nieuwe bestuurder voor De Twentse Zorgcentra

Hans Poortier wordt per 1 juni 2023 de nieuwe bestuurder van gehandicaptenzorginstelling De Twentse Zorgcentra. Hij volgt Annamiek van Dalen op die per 1 mei stopt na 44 jaar bij de organisatie met het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Met zijn komt bestaat de raad van bestuur per 1 juni 2023 uit naast Poortier ook uit bestuursvoorzitter Leontine Verhoeven.

Poortier komt over van Sius, een gehandicaptenzorginstelling in de Achterhoek. Eerder was hij onder meer bestuurder en algemeen directeur bij respectievelijk Antistollingscentrum Oost Nederland en Meriant. Ook is hij directeur geweest bij Carint Reggeland Groep. Hij is op dit moment ook voorzitter van de raad van toezicht van revalidatiecentrum Roessingh.

Grootste aanbieder

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.