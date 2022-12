Nieuwe bestuursvoorzitter voor IVVU

Zorgbestuurder Joyce Jacobs is de nieuwe voorzitter van Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging (IVVU). Zij heeft per 22 november het stokje overgenomen van Mirjam Hagen.

Mirjam Hagen, bestuurder van QuaRijn, was de afgelopen zes jaar de voorzitter van de vereniging van vvt-instellingen. “Mirjam heeft met name gedurende de covid periode een verbindende rol gespeeld binnen de IVVU”, aldus de vereniging.

Bestuurswissel

Na zes jaar zit Hagens statutaire termijn er op. Met haar vertrek uit het bestuur is Rogier van Dijk, directeur Careyn Utrecht Stad, door de algemene ledenvergadering benoemd als bestuurslid. Joyce Jacobs, bestuurder bij woonzorgcentrum de Wulverhorst, is per 22 november aangetreden als voorzitter.

De IVVU heeft 30 leden in de zorgkantoorregio Utrecht en wil actief bijdragen aan een toekomstbestendige ouderenzorg, zowel in de zorglocaties als in de wijk.