Nieuwe bestuursvoorzitter Ziekenhuis Rivierenland

Wendy Bosboom, nu bestuurslid, wordt per 1 juli benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Rivierenland. Zij volgt Marc Hendriks op, die na veertig jaar gezondheidszorg met pensioen gaat.

Als bestuurder van Ziekenhuis Rivierenland heeft Marc Hendriks zich bezig gehouden met de samenwerking in de regio met alle andere zorgpartijen. Hendriks blijft nog maatschappelijk actief, onder meer als toezichthouder in de gezondheidszorg.

Juiste profiel

Samen met partijen in de organisatie, zoals de medische staf en de patiëntenadviesraad, wordt de komende tijd gezocht naar een nieuw lid raad van bestuur. Hans Ensing, voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn blij dat we Wendy Bosboom als nieuwe voorzitter kunnen presenteren. Met haar hebben we iemand met het juiste profiel, ervaring en verbindend vermogen.”