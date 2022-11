Nieuwe commissaris Ommelander Ziekenhuis

Audrey Antuma heeft een economische achtergrond en heeft onder andere dertig jaar ervaring bij de Rabobank. De laatste tien jaar was zij directeur-bestuurder van drie banken in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook als toezichthouder deed zij ervaring op, onder andere bij een sociaal werk-leerbedrijf en bij Stichting ELANN.

Antuma: “Er is veel te doen in de zorg. Deels zie ik dezelfde raakvlakken met mijn werk bij de Rabobank. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als vergrijzing, digitalisering en het aantrekken en behouden van talent. In mijn rol als commissaris heb ik met een helikopterview een positief kritische rol richting het bestuur, zodat we samen het verschil kunnen maken.”