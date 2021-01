Nieuwe coronagevallen met ruim 4000 weer onder gemiddelde

In de afgelopen zeven dagen zijn 31.083 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4440 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 88, tegen 58 op vrijdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 970.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Het aantal sterfgevallen nadert de 14.000.

Amsterdam telde net als vrijdag de meeste positieve tests in een etmaal. Daar kregen 175 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam registreerde 101 nieuwe gevallen, Den Haag 91, Tilburg 86 en Eindhoven 81. (ANP)