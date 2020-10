Nieuwe coronatests op korte termijn al ingezet

Twee coronasneltests kunnen binnenkort worden ingezet in Nederlandse teststraten. De LAMP-test wordt per direct ingezet in Amsterdam en komende tijd mogelijk in meer steden, een blaastest moet vanaf november in gebruik worden genomen. Dat zei minister Hugo de Jonge donderdag tijdens een presentatie van de sneltests in Amsterdam.

De LAMP-test, die door TNO is ontwikkeld, geeft binnen drie kwartier tot een uur een uitslag. Een praktijkproef met deze sneltest, de afgelopen twee weken in Amsterdam, laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt TNO. De test wordt in teststraten afgenomen en geanalyseerd in mobiele labs. De labs kunnen een paar duizend tests per dag verwerken, zei een medewerker donderdag. Volgens De Jonge wordt komende tijd in de praktijk bepaald hoe de test het beste uitgerold kan worden over het hele land.

Demonstratie

De blaastest is ontwikkeld door het bedrijf Breathomix en het Leids UMC. Geert Groeneveld van het LUMC demonstreerde donderdag de werking van de ademtest. Die meet of de lucht die iemand uitademt het coronavirus bevat. Het apparaat geeft direct een uitslag. Daarmee kunnen mensen die niet zijn besmet meteen uit de teststraat gehaald worden. “De blaastest wordt op dit moment in de praktijk getest”, aldus De Jonge. “De negatieve uitslag is nu al heel betrouwbaar.”

Apparaten op testlocaties

Groeneveld schat in dat er zo’n 150 tests per apparaat per dag kunnen worden afgenomen. Na elke test wordt het apparaat gedesinfecteerd en voorzien van een nieuw, steriel mondstuk. “Het ministerie heeft al honderden apparaten besteld”, aldus Groeneveld. “We gaan nu eerst in Amsterdam kijken hoeveel mensen er per dag bij de testlocatie komen en hoeveel apparaten er dan nodig zijn. Zo gaan we het aantal benodigde apparaten uiteindelijk per testlocatie afstemmen.”

Nederland

Breathomix heeft al duizenden aanvragen uit binnen- en buitenland gekregen. De blaastest wordt echter eerst in Nederland gebruikt. “We krijgen aanvragen van horecabedrijven, maar ook bedrijven als sauna’s en van individuen”, vertelt bestuurslid Rianne de Vries van Breathomix. Het bedrijf gaat nog niet op de verzoeken in. Eerst wordt samen met het ministerie en de GGD gekeken hoe de test in Nederland ingezet kan worden. “Er is testschaarste in Nederland, dus we gaan eerst voor onszelf zorgen”, verklaart De Vries.

In Amsterdam worden naast de LAMP- en de blaastest ook andere sneltests uitgeprobeerd. Daarnaast wordt gekeken hoe en waar sneltests ingezet kunnen worden in combinatie met PCR-tests. De Jonge zei donderdag dat de ontwikkeling van de sneltests “een sprankje hoop” geeft. “Hier word je vrolijk van”, aldus de minister. (ANP)