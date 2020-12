Nieuwe directeur vertrouwenspersonen in ggz

Attema werkt momenteel bij KWF Kankerbestrijding als manager Corporate Affairs. Tevens is zij bestuurslid van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Tussen oktober 2017 en juni 2018 was Attema interim-bestuurder van KWF.

Na een studie bedrijfskunde op Nyenrode begon Attema daarna aan een loopbaan van ruim 20 jaar in de geneesmiddelenbranche. Bij drie fabrikanten van geneesmiddelen bekleedde zij functies op het gebied van marketing, sales, communicatie en corporate affairs. In deze periode heeft zij veel inzage gekregen in het werk van zorgprofessionals, ook in het werkveld van de ggz.

Oplossingen

“Ik heb mij altijd geïnteresseerd en ingezet voor oplossingen op het gebied van ziekte en gezondheid”, zegt Attema. “Ik heb dat in zeer verschillende rollen mogen doen. Als leidinggevende en bestuurder werk ik graag samen met professionals. Sturend op verbinding, duidelijkheid en progressie, draag ik bij aan de ontwikkeling van mensen én organisaties.”

Nannie Flim, sinds 2006 bestuurder is van de Stichting PVP, neemt op eigen verzoek afscheid. “De PVP is een relatief kleine, professionele organisatie met een grote opdracht. Het is de wettelijke taak van de pvp om cliënten van de ggz die te maken krijgen met gedwongen zorg, zo goed mogelijk te ondersteunen in het realiseren van hun rechtspositie.”