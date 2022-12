Nieuwe directeur voor De Vijverhof

Wouter Groot start per 1 januari 2023 als de nieuwe bestuurder van De Vijverhof. Hij volgt Marian van Roosmalen op die eind augustus de organisatie heeft verlaten. Bert van Lienen is op het moment interim-bestuurder bij de instelling.

Groot is econoom en bedrijfskundige, gespecialiseerd in bestuur, toezicht en ondernemerschap in de zorg. Hij is oprichter van Public Impact en zit in de raden van commissarissen van OCA-klinieken en het Autismehuis. Eerder was hij bestuursvoorzitter bij onder meer Boogh en Stichting Juzt en interim-financieel directeur bij Amstelring.

Duurzame groei

Elsbeth Vogel- de Groot en Tineke Keuzenkamp hebben namens de raad van toezicht de procedure voor de nieuwe bestuurder begeleid. “De rvt ziet in Wouter de juiste persoon die op inspirerende wijze leiding kan geven aan de organisatie. Door als voorbeeld zichtbaar en toegankelijk te zijn zal hij De Vijverhof stimuleren tot verdere duurzame groei, samenwerking en innovatie.”