Nieuwe directeur voor huisartsenorganisatie Gorinchem

Van Asten heeft aan de basis gestaan van de verschillende zorgprogramma’s bij Zorggroep Syntein. Daarnaast heeft hij vooral gebouwd aan het verstevigen van het netwerk met partners uit de zorg, financiers van de zorg en het sociaal domein.

Directie

“Met zijn komst is de directie van Huisarts en Zorg weer compleet”, vertelt Wim Rutten, voorzitter van de raad van commissarissen. “Samen met de medisch directeuren Laurens van Ede en Joke de Vries staat er weer een stevige directie aan het roer. Die hebben wij nodig in een tijd waarin veel uitdagingen op de huisartsenzorg afkomen.”

Betaalbaar

“Ik kijk er enorm naar uit om met de huisartsen en de andere partners in deze regio samen te werken aan de opgave die we allemaal voelen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, zegt Van Asten in een persbericht. “Dit betekent dat we moeten bouwen aan een nieuw gezondheidssysteem dat erop gericht is om de gezondheid van de inwoners te vergroten en de zorg te bieden die ze nodig hebben. En dat doen we samen. In die opgave zit ook de gezondheid van de huisartsen, de medewerkers in de praktijken en op de Huisartsenpost.”