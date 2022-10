Nieuwe directeur voor Stichting GAZO

Dat meldt Stichting GAZO op 12 oktober. Bob de Dood is als directeur al jaren verbonden aan het Farmaceutisch Bureau Amsterdam en heeft veel kennis van de regio en de eerste lijn.

Toegankelijk

Stichting GAZO is een vooruitstrevende organisatie van gezondheidscentra en zelfstandige huisartsen in Amsterdam Zuidoost, Duivendrecht en Diemen. GAZO zet zich in voor goede en toegankelijke eerstelijnszorg vanuit een netwerk met samenwerkingspartners in de regio. Een belangrijke drijfveer voor GAZO is het tegengaan van gezondheidsverschillen en het toegankelijk houden van zorg, juist voor kwetsbare inwoners met mindere gezondheidsvaardigheden.