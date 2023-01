Nieuwe directeur WGV Zorg en Welzijn komt over van ’s Heeren Loo

WGV Zorg en Welzijn stelt met ingang van 1 maart 2023 Irma van der Fluit aan als nieuwe directeur. Zij volgt John van der Meulen op die als interim-directeur ‘WGV nieuwe stijl’ in het kader van regionaal werkgeverschap heeft neergezet.

De 55-jarige Van der Fluit heeft de afgelopen jaren gewerkt als concerndirecteur marketing en communicatie bij ‘s Heeren Loo. Daarvoor heeft ze diverse functies bekleed bij zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, thuiszorg en de gehandicaptenzorg.

Personeelsuitdagingen

WGV Zorg en Welzijn is een werkgeversorganisatie waarin 181 instellingen in het oosten van Nederland zijn verenigd. De organisatie richt zich op arbeidsmarktvraagstukken in de zorg- en welzijnssector.

“Goed gekwalificeerd personeel en een goede bezetting zijn essentieel voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg”, aldus Van der Fluit. “Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt zijn er flink wat uitdagingen.”