Nieuwe echo kan groeiachterstand ongeboren kind vanaf twintig weken aantonen

Met een nieuwe techniek kan al vanaf twintig weken zwangerschap worden gemeten of het ongeboren kind risico loopt op een groeiachterstand. Met de huidige groei-echo’s kan dat nog niet zo vroeg en goed. De tweedimensionale Speckle Tracking Echocardiografie (2D-STE), die sinds kort bestaat, blijkt echter te kunnen worden gebruikt om de achterstand aanzienlijk eerder vast te stellen, via het hartje.

Gynaecologe Noortje van Oostrum stelde dat vast tijdens haar promotieonderzoek in het Eindhovense Máxima MC en bij de Technische Universiteit Eindhoven, meldt eerstgenoemde organisatie op de eigen site.

Hart

Bij gezonde aanstaande moeders wordt meestal pas tijdens de 34 weken groei-echo of nog later duidelijk of een baby mogelijk een groeiachterstand heeft, maar zo lang hoeft dat straks niet meer te duren. “Het lijkt erop dat het hart anders gaat bewegen bij een baby die een groeiachterstand heeft en dit anders bewegen kunnen we meten met 2D-STE-techniek”, aldus de promovenda.

Suikerziekte

Het kind kan dus ook vanaf een veel vroeger stadium beter in de gaten worden gehouden. Van baby’s met een groeiachterstand is bekend dat zij tijdens de rest van hun leven een verhoogde kans hebben op bijvoorbeeld stofwisselingsziekten, verhoogde bloeddruk of suikerziekte, zegt het Máxima MC.

Grotere schaal

“Tijdens vervolgonderzoek zullen de bevindingen van Van Oostrum op grotere schaal bij gezonde zwangere vrouwen worden onderzocht. Dit met als uiteindelijk doel om deze techniek vervolgens landelijk door te voeren en aan te kunnen bieden aan iedere gezonde zwangere in Nederland tijdens haar 20 wekenecho, wat de geboortezorg ten goede zal komen”, zegt Guid Oei, promotor van Van Oostrum. (ANP)