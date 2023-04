Nieuwe functie van directeur zorg bij Coöperatie Boer en Zorg

Bas Verhagen is vanaf 1 mei benoemd tot directeur zorg van Coöperatie Boer en Zorg (CBZ). In deze nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor het zorgaanbod van CBZ en de samenwerking met zorgkantoren, gemeenten en andere zorgaanbieders.

Samen met directeur-bestuurder Inge de Vries vormt Verhagen de directie van CBZ. Met de komst van een directeur zorg wil CBZ haar positie als zorgaanbieder van kleinschalige zorg en ondersteuning verstevigen.

Bas Verhagen

Verhagen was hiervoor werkzaam als manager langdurige zorg bij CBZ. Bas Verhagen: “CBZ heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en een sterke positie verworven in het zorglandschap in Midden- en Oost-Nederland. Daarnaast ligt er een belangrijke opdracht voor ons als zorgaanbieder om samen met onze partners en andere zorgaanbieders in de regio de zorg nog slimmer te organiseren.”

Coöperatie Boer en Zorg

CBZ is een coöperatie van ruim 250 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De zorgondernemers bieden zorg en ondersteuning aan ruim 5000 deelnemers (cliënten) op kleinschalige, natuurlijke locaties.