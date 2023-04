Nieuwe handreiking omgaan met probleemgedrag gepubliceerd

Om een multidisciplinaire kijk te bevorderen, hebben KansPlus en Buro Opaal twee publicaties gemaakt over omgaan met probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Middels een handreiking en folder met werkkaart willen de organisaties de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

Voor familie is er een handreiking en voor volwassenen met een verstandelijke beperking een folder met werkkaart. De handreiking gaat uit van de richtlijn probleemgedrag en biedt verwanten meer duidelijkheid over hoe zij aanvullend kunnen zijn bij beeldvorming en diagnostiek voor hun naaste. “Dit bevordert een multidisciplinaire en dus brede kijk op de problematiek”, aldus Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Verbetersignalement

De handreiking beschrijft onder meer het in beeld brengen van gedrag, verdere diagnose en beeldvorming en behandelen en begeleiden. De handreiking en de folder zijn door Buro Opaal en KansPlus gemaakt. De publicaties komen voort uit het Verbetersignalement dat door het Zorginstituut is uitgebracht in het kader van het Zinnige Zorgtraject ‘mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’. De publicaties zijn te downloaden op het Kennisplein Gehandicaptenzorg.