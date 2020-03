Nieuwe huisarts blijft dicht bij opleiding hangen

De instroom van nieuwe huisartsen en hun vestigingsvoorkeuren zijn ongelijk verdeeld over Nederland. Dit brengt vooral regio’s buiten de Randstad in een relatief ongunstige arbeidsmarktpositie. Dat constateert Nivel op basis van een enquête-onderzoek onder zo’n 1100 alumni huisartsgeneeskunde.

Een goede spreiding van huisartsen is belangrijk om regionale verschillen in capaciteit te voorkomen en daarmee een tekort aan huisartsen in bepaalde regio’s, aldus Nivel. Toch zijn er in dit opzicht problemen. Voor het ontstaan van regionale knelpunten in huisartsencapaciteit zijn twee oorzaken aan te wijzen: jonge huisartsen gaan in het begin van hun loopbaan vooral aan de slag in de regio waar zij hun opleiding hebben gevolgd en de nieuwe generatie huisartsen werkt het liefst in de Randstad.

Ook ziet Nivel dat de spreiding van alumni verschilt met die van de totale groep huisartsen: in Twente, Flevoland en Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek werkt relatief een klein aandeel alumni ten opzichte van het aandeel in de gehele huisartsencapaciteit. Hetzelfde geldt voor een aantal regio’s in Brabant.

Utrecht populairst

Van de pas afgestudeerde huisartsen geeft ruim 16 procent aan in Utrecht te willen werken, waarmee dit de populairste regio is. Flevoland is het minst populair met 2,4 procent. Daarnaast blijkt dat in de minder populaire regio’s ook een relatief hoge uitstroom aan huisartsencapaciteit wordt verwacht. Dit brengt vooral de regio’s buiten de Randstad in een relatief ongunstige arbeidsmarktpositie. Eerder Nivel-onderzoek liet al zien dat in gebieden buiten de Randstad de vraag naar huisartsenzorg daarbij relatief snel toeneemt.