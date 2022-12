Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector bekend

De opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) 2017 is bekend. Brancheorganisaties NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse GGZ hebben samen met Nevi Zorg de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) vastgesteld. Nieuw is dat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nu integraal is opgenomen.

“De nieuwe inkoopvoorwaarden bieden zorginstellingen een breed gedragen juridische standaard die voldoet aan de eisen van deze tijd om de administratieve lasten bij instellingen en leveranciers te beperken en het contracteren makkelijker te maken”, aldus Nevi.

Veranderende economische omstandigheden

Veranderende wet- en regelgeving, duurzaamheid die steeds hoger op de inkoopagenda staat en de beperkte beschikbaarheid van materialen en apparatuur. Redenen voor de zorgsector om de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) aan te passen aan veranderende (economische) omstandigheden.

De nieuwe AIVG 2022 is opgesteld door een werkgroep vanuit diverse samenwerkingsverbanden, disciplines en branches. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), ActiZ, organisatie van zorgondernemers, de Nederlandse GGZ en Nevi Zorg hebben de AIVG 2022 vastgesteld. Ook hebben Intrakoop, IAZ, Santeon, IFZ, mProve en Zorgservice XL hebben deze voorwaarden aangenomen.

MVI

Voor de circa 2.500 zorginstellingen in Nederland is dit de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) opgesteld in 2017. Nieuw in de AIVG 2022 is dat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nu integraal is opgenomen. Ook is rekening gehouden met huidige en toekomstige technische ontwikkelingen die producten en diensten in de zorg raken en is de leesbaarheid verbeterd.