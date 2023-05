Nieuwe interim-bestuurder LIMOR benoemd

Timo de Grefte is per 8 mei 2023 als interim-bestuurder bij LIMOR gestart. Hij volgt hiermee vertrekkend bestuurder Aart van Walstijn op. Naar verwachting zal De Grefte ongeveer een jaar betrokken zijn bij LIMOR. Walstijn zet zijn loopbaan als bestuurder voort bij BCM Ouderenzorg in Groningen.

“De Grefte heeft een lange staat van dienst in de geestelijke gezondheidszorg, onder andere als bestuurder bij GGZ Friesland”, zegt Nyncke Bouma, voorzitter raad van toezicht. “Ook was hij ruim negen jaar voorzitter van de raad van bestuur van GGNet, een ggz-organisatie in Gelderland.”

LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. De organisatie helpt mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en nergens anders terechtkunnen, zoals dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met psychische problemen of schulden.