Nieuwe lector ETZ wil dat verpleegkundigen ‘hun leven lang blijven leren’

Annemarie de Vos werd vrijdag 12 mei in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) geïnstalleerd als lector Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen. “Het is belangrijk dat zorginstellingen verpleegkundigen de mogelijkheid bieden om hun leven lang te blijven leren”, zegt De Vos. “Gebrek aan mogelijkheden om te kunnen blijven ontwikkelen, is voor verpleegkundigen een zwaarwegende reden om het vak te verlaten.”

Met het lectoraat Continue Professionele Ontwikkeling van Verpleegkundigen slaan Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis de handen ineen. Samen gaan zij onder leiding van De Vos onderzoeken hoe het werken in zorg innovatie centra bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen en wat dit oplevert in termen van bevlogenheid, werkplezier en behoud.

Zorg Innovatie Centra

In de zoektocht richt het lectoraat zich voornamelijk op de vraag hoe het werken in Zorg Innovatie Centra (ZIC’s) bijdraagt aan continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. “We weten dat het stage lopen in een ZIC leidt tot een grote leeropbrengst voor studenten”, zegt De Vos.

In een ZIC – een leeromgeving binnen een bepaalde ziekenhuisafdeling, die studenten onder leiding van een gediplomeerd verpleegkundige zelfstandig draaiende houden – streeft men naar een cultuur, waarbinnen leren, onderzoeken en innoveren hand in hand gaan.

Verpleegkundigen verlaten vroegtijdig het vak

Een groot deel van de startende verpleegkundigen verlaat het vak vroegtijdig, terwijl de groep van oudere verpleegkundigen moeite heeft zich te blijven ontwikkelen en actief lid te zijn van de beroepsgroep.

Verpleegkundigen willen doen waarvoor ze het vak hebben gekozen: waarde toevoegen aan de kwaliteit van patiëntenzorg. Dit vereist dat verpleegkundigen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Dit gebeurt echter onvoldoende met als gevolg hoge uitstroom van verpleegkundigen.

Onderzoek

In het ETZ zijn al langere tijd ZIC’s actief op meerdere verpleegafdelingen. “Stages monden uit in een vaste aanstelling en studenten ervaren dat ze daadwerkelijk zeggenschap hebben over hun eigen professionele ontwikkeling”, haalt De Vos aan. Het lectoraat legt de resultaten onder de loep en toetst vervolgens of dat ook werkt voor verpleegkundigen buiten de ZIC’s.