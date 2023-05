Nieuwe leden raad van toezicht Instituut Verbeeten

De Raad van Toezicht van Instituut Verbeeten is per 1 juni 2023 versterkt met twee nieuwe leden, Jeroen Hendrikse en Jan Berkvens.

Het instituut zocht nieuwe leden omdat het maximale zittingstermijn van Lilly-Ann van der Velden is bereikt. Daarnaast wordt de raad uitgebreid met een vijfde lid.

Ervaring in het werkveld

Hendrikse is voorzitter divisie beeld en oncologie bij UMC Utrecht. Zijn kennis sluit goed aan op verdere ontwikkelingen van Instituut Verbeeten. Hendrikse zegt over zijn nieuwe functie: “De zorg staat nooit stil. Zeker in deze tijd met een combinatie van IZA, netwerkzorg en passende zorg zijn er veel kansen voor een zorgorganisatie als Instituut Verbeeten. Beeldgestuurde behandelingen zullen in zowel passende zorg als netwerkzorg van kankerpatiënten een steeds grotere rol gaan spelen.”

Berkvens voegt als managing director IG&H consulting ervaring in transformatieprogramma’s toe. Berkvens is een ervaren change manager en werkt sinds 2005 voor diverse zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Hij zegt: “In mijn werk hou ik me bezig met complexe transformaties die de zorg patiëntgericht, betaalbaar en toegankelijk houden. Deze ervaring om, soms ook persoonlijke, veranderprocessen te realiseren en executiekracht te vergroten, wil ik ook graag in een rol van toezichthouder inzetten.”