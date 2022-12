Nieuwe leden raad van toezicht Oosterlengte

Per 1 januari 2023 treden twee nieuwe leden aan in de raad van toezicht van Oosterlengte: Heinrich Winter (60) is benoemd tot voorzitter en Remko Smit (53) heeft financiën als aandachtsgebied.

Oosterlengte is een organisatie voor ouderenzorg en thuiszorg in Oost-Groningen en heeft woonzorglocaties in Winschoten en omgeving gevestigd.

Smit: “Ik ben ervan overtuigd dat we – en dat geldt in mijn ogen voor de gezondheidszorg in de volle breedte – slimmer samen moeten werken met het sociaal domein, onderwijs en de zorg. Het is de uitdaging goed om te gaan met de beperkte budgetten en de krappe arbeidsmarkt. In de raad van toezicht wil ik heel graag mijn bijdrage leveren aan het samen zorgen voor goede, liefdevolle ouderenzorg.”

Winter: “De afgelopen jaren heb ik mij op verschillende gebieden in het sociaal domein ingezet, bijvoorbeeld voor de jeugd, wmo en maatschappelijke ondersteuning. En nu dan de ouderenzorg. Ik zie in Oosterlengte een organisatie die midden in de samenleving in Oost-Groningen staat. Daaraan wil ik heel graag bijdragen.”