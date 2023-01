Nieuwe leden rvt bij het Oranje Kruis

Wijnings brengt ervaring mee op het gebied van ondernemerschap, financiën en innovatie. Valkenhoef heeft met haar HR-achtergrond de kennis en inzichten om de organisatie toekomstbestendig te houden.

Diverse samenstelling

Gekozen is om de raad aan te vullen met profielen die erop gericht zijn de volgende stap te zetten in de organisatieontwikkeling. Deze nieuwe profielen zijn gericht op HR & organisatie en innovatie & digitalisering. Daarnaast is gekozen voor het toevoegen van diversiteit aan het team. Eerder dit jaar werd Ton van Klaveren aangesteld als directeur en Wim Croes als voorzitter van de rvt. De directie en rvt van het Oranje Kruis is met de aanstellingen van Valkenhoef en Wijnings nu compleet.