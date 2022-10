Nieuwe locatie voor Helen Dowling Instituut dankzij benefietgala

Het Helen Dowling Instituut biedt zorg voor mensen die worstelen met de mentale gevolgen van kanker. Omdat het aantal mensen dat leeft met de gevolgen van kanker groeit, wil het HDI uitbreiden.

Opbrengst boven verwachting

Op zondag 30 oktober werd tijdens het benefietgala in de Utrechtse Jaarbeurs geld opgehaald voor een nieuw te openen locatie in Nijmegen. De opbrengst was met 189.840 euro boven verwachting. HDI-directie Hanneke Haanraadts en Anette Pet: “Met deze fantastische opbrengst en de eerdere opbrengst van ons HDI Charity Golftoernooi kan onze nieuwe locatie in Nijmegen mét speciale groepsruimte voor doorlevers er komen.”