Nieuwe looneis NU’91 voor vvt: 15 procent erbij

NU’91 legt donderdag een tussentijdse extra looneis neer bij ActiZ en Zorgthuisnl van 15 procent. Per 1 juli wil NU’91 10 procent meer loon voor alle 470.000 vvt-werknemers. Op 1 januari 2024 komt daar 5 procent bij. Ook pleit deze bond voor een protocol tegen grensoverschrijdend gedrag.

Foto: Anthony Leopold / stock.adobe.com

Dat laat de vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden weten. FNV, CNV en FBZ maken hun eisen donderdagmiddag bekend. Behalve de looneis wil NU’91 dat de kilometervergoeding sterk omhoog gaat: van 9 cent naar 23 cent. Bovendien stelt NU’91 voor de onregelmatigheidstoeslag te berekenen over het feitelijke uurloon.

Openbreken vvt-cao

In maart liep een eerste overleg over het openbreken van de vvt-cao op niets uit. ActiZ en Zorgthuisnl boden een salarisverhoging van 10 procent voor dit en volgend jaar. “Teleurstellend”, zei voorzitter Stella Salden toen, net als de andere bonden, omdat de inflatie veel hoger is. Ze wees op het recente akkoord voor een nieuwe ziekenhuis-cao, waar een loonsverhoging werd afgesproken van 15 procent.

Veiligheid op werkvloer

Opvallend onderdeel dat NU’91 op de onderhandelingstafel legt, is de invoering van een boete voor werkgevers om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Uit een peiling bleek onlangs dat leden de aanpak van grensoverschrijdend gedrag onvoldoende vinden. NU’91 wil een protocol: als een werkgever dat niet naleeft en adviezen van een geschillencommissie negeert, moet uiteindelijk een boete worden opgelegd.

Salden: “Agressie, geweld en seksuele intimidatie horen niet thuis in de zorg. Dat mag nooit worden gedoogd of zelfs geaccepteerd. Daarom willen wij heldere cao-afspraken over de rechten van werknemers die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.” Die moeten ertoe leiden dat zorgprofessionals beter worden beschermd en dat de bewustwording van werkgevers op dit gebied wordt bevorderd.

Tussentijdse loonsverhoging

Donderdag reageren de andere bonden en de werkgevers op de eisen van NU’91. Eerder heeft ActiZ aangegeven de wensen voor een tussentijdse loonsverhoging te begrijpen. De huidige vvt-cao is begin vorig jaar afgesloten, net voordat de inflatie door onder meer de oorlog in Oekraïne sterk opliep. Deze vvt-cao loopt nu nog door tot eind december van dit jaar.

Alle bonden hebben laten weten nog voor 1 juli een akkoord te willen sluiten over een aanpassing van de huidige cao. De eerste onderhandelingsronde is begin juni gepland.