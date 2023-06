Nieuwe netwerkorganisatie van start voor vernieuwing diagnostiek

Om de huisartsgeneeskunde te verbeteren, is iDx begin juni van start gegaan. Deze nieuwe kennispartner is een aanspreekpunt voor onderzoekers, ontwikkelaars, bedrijven en beleidsmakers die werken aan verbeterde diagnostiek en het diagnostisch proces.

iDx, voortgekomen uit het eerstelijns diagnostisch centrum Saltro in Utrecht. Bij de organisatie zijn onder andere arts-onderzoekers, hoogleraren conceptonwikkelaars en projectleiders betrokken.

Kweekvijver

Zij adviseren het bestuur over relevant onderzoek en ontwikkeling en verbinden iDx met de universiteiten en organisaties, waar de teamleden ook aan verbonden zijn. “We willen een kweekvijver zijn van talent en goede ideeën. Daarnaast stellen we jaarlijks een beperkt budget beschikbaar voor ondersteuning van kansrijke projecten, nieuwe makers en ontwikkelaars”, aldus directeur-bestuurder Cherelle De Graaf. Het doel is om de relatie tussen de patiënt en de dokter opnieuw vorm te geven, zodat zij beter kunnen samenwerken en het diagnostisch proces beter aansluit op hun leven en wensen.