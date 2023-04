Nieuwe programmaleider bij Tijd voor Verbinding

Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Patiëntenfederatie Nederland. Het ministerie van VWS financiert het programma.

Annemieke Schoemaker-Beugeling

Als programmaleider heeft Schoemaker de opdracht om het programma en de doelstellingen met betrekking tot patiëntveiligheid te verstevigen. Schoemaker heeft ervaring als programmaleider in netwerkverband. Daarnaast heeft zij meerdere directie-, bestuurs- en toezichthoudende functies in verschillende sectoren in de zorg vervuld.

Doel programma

Tijd voor Verbinding wil de patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verbeteren. De organisatie doet dat door een beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten.

Het programma heeft als doel om schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg die voorkomen kan worden terug te dringen. Bijvoorbeeld door goede praktijkvoorbeelden te delen. De ambitie is dat in 2024 zorggerelateerde schade sterk is gedaald.