Nieuwe richtlijn tegen gebruik sterke pijnstillers

Met de nieuwe richtlijnmodule, gepubliceerd op 11 oktober, wil de NVA onterecht of overmatig gebruik tegengaan en de schadelijke gevolgen beperken. Informatievoorziening is daarop het antwoord, zo blijkt uit de richtlijnmodule. Patiënten weten de risico’s vaak niet. Uit onderzoek van Verantwoord Medicijngebruik en Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat 45 procent niet weet dat het voor kortdurend gebruik is, 43 procent kent de verslavingsrisico’s niet en tweederde van de pijnpatiënten heeft geen afspraak gemaakt over de gebruiksduur van de zware medicijnen.

Inzetten op informatie is belangrijk, omdat voor een groot deel van de patiënten opioïden onmisbaar zijn in de pijnbehandeling. Zij kunnen ernstige pijn op korte termijn bestrijden en langdurige pijn voorkomen, schrijft platform anesthesiologie.nl. Om bijwerkingen en het risico op verslavingen te voorkomen is het belangrijk dat het voorschrijven van opioïden alleen gebeurt onder verantwoordelijkheid van een arts. En minstens zo belangrijk is goede voorlichting over de lengte van gebruik en mogelijke risico’s. Ook omdat afbouwen vaak uitdagend blijkt.